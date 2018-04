Hermes Soto y la crisis en Carabineros: "Asumimos que le fallamos al país"

En el aniversario 91 de Carabineros, celebrado este viernes, Hermes Soto hizo una potente declaración sobre la crisis que han vivido.

"Asumimos que le fallamos al país. Puedo garantizarles que haremos todos los esfuerzos para colaborar con los órganos juridiccionales para esclarecer los hechos y lograr las sanciones penales que merecen los responsables", dijo el general director.

Sobre las medidas tomadas bajo su gestión, la autoridad reveló que la dotación policial en las calles aumentó en 3 mil oficiales y que está en marcha una auditoría externa por el pago del personal.

Respecto al reclutamiento para la organización, Soto apuntó que "tenemos más de seis mil plazas vacantes en la planta institucional, esos son los carabineros que nos faltan en las calles. Es un desafío complejo y difícil de concretar en un plazo breve, pero tenemos que enfrentar el problema. Hay que presentar una oferta profesional más atractiva".

Por el mismo tema habló Andrés Chadwick, Vicepresidente de la República, quien apuntó que "nos gustaría que fuera lo más pronto posible, pero esas vacantes no se han llenado por poco interés en las postulaciones. Necesitamos buenos postulantes y no podemos llenar esas vacantes con gente que no tiene los requisitos".