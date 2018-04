Hermes Soto: "Quienes filtraron mi hoja de vida tendrán que responder en tribunales"

Valeria Vargas, ADN

Justo cuando asumió como general director de Carabineros, desde la institución filtraron la hoja de vida de Hermes Soto.

Sobre esta compleja situación, la autoridad no dejó espacio a las dudas: "Me pareció muy mal desde un principio y siempre lo dije, sobre todo en un aspecto tan personal y particular. Quienes filtraron mi hoja de vida tendrán que responder en tribunales y ante la propia institución".

Una nota en El Mercurio explica que el comandante Jorge Espinoza, quién se

desempeñaba como ayudante del general Julio Pineda, habría accedido y entregado la información de Hermes Soto tras una solicitud verbal y directa de Pineda.

Además, el teniente coronel Mauricio Vargas dio a conocer la bitácora de acceso a la base de datos, que reveló 24 ingresos a la plataforma por la hoja de vida de Hermes Soto entre el 12 y14 de marzo.

Finalmente, la causa se trámita en el segundo Juzgado Militar de Santiago desde el 16 de marzo, fecha en que ingresó una denuncia acusando una maquinación detrás de la fuga de datos del departamento.