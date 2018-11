Hermes Soto explicó que carabinero tenía en tarjeta de memoria imágenes privadas con su pareja

El general director de Carabineros, Hermes Soto, expuso nuevos detalles en torno a la razón de la destrucción de la tarjeta de memoria que poseían las cámaras Go Pro que funcionarios llevaban durante el operativo que provocó la muerte de Camilo Catrillanca.



Durante su exposición frente a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, comentó que "según lo señalado por el funcionario, eran imágenes personales de una situación personal con su señora, su pareja, que él no quiso que se hicieran públicas o de conocimiento para las personas".



Además, Soto expresó que dos de los cuatro carabineros involucrados tenían cámaras Go pro de encargo personal, aunque solo uno de ellos la llevó al lugar, mientras que el otro la dejó en la casa.