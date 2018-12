Hermes Soto aseguró que fue engañado por Carabineros:'No teníamos conocimiento de ningún video'

El General director de Carabineros, Hermes Soto, se refirió a la aparición del video grabado por Carabineros el día en que murió el comunero mapuche Camilo Catrillanca.

"No teníamos conocimiento, ni de ese video ni de otra grabación, porque en forma sitemática los Carabineros señalaron que no portaban cámaras cuando fueron al procedimiento. Siempre hemos dicho lo mismo, ellos cuando se entrevistaron con nosotros manifestaron que no llevaban cámaras. Fuimos engañados", Expresó Soto.

La grabación da a conocer el momento exacto en que los oficiales dispararon, invalindando así lo que declararon en Fiscalía, ya que además existía registro visual de una cámara privada.