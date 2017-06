Hermano de minero atrapado en Chile Chico: "Nos dijeron que trajéramos las cruces y las lápidas"

Mientras se actualizaban las últimas informaciones respecto al rescate de los mineros atrapados en la mina Cerro Bayo en Chile Chico, Aysén, familiares confesaron la cruda comunicación con la gerencia de la mina y, mientras se producía la conversación, encararon a las autoridades.

Durante Mediodía en ADN, Andrés Sánchez, hermano de uno de los trabajadores que se encuentra dentro del yacimiento completamente inundado declaró que "no hemos perdido ninguna esperanza. Mientras no nos demuestren lo contrario, mientras no nos muestren un cuerpo", expresó.

Desde Cerro Bayo, según el familiar, le dijeron que "no tienen ningún plan b para rescatar a las personas si las llegaran a encontrar. Lo último que nos dijeron fue que trajéramos las cruces y las lápidas y nos instalemos ahí", agregando que "nos están ofrecieron viajes para que salgamos de aquí y dejemos todo esto como si nada hubiese pasado”.

Sobre la presencia del gobierno expresaron que "los primeros días llegaron a reunión. Ahora ya no llegan. La irresponsabilidad de estas personas es mucho. Ponen la cara para decir que pasa esto o lo otro, pero la verdad es que son completamente "cara de palo"".

Tras una pregunta de Iván Núñez, Andrés Sánchez abandonó el micrófono y se dirigió hacia la intendenta de Aysén, Karina Alejandra Acevedo, quien venía llegando a la mina. "Queremos que nos entregue explicaciones porque no se han acercado. La falta de respeto de usted hacia nosotros es mucho", expresó el hermano del minero.

Cuando la autoridad le solicitó que se apartaran de las cámaras y micrófonos para dialogar, él le dijo "hablemos aquí nomás. Aprovechemos que están todas las cámaras para que nos entreguen una respuesta".

"No me diga eso. Lo que le quiero comentar es que hemos conversado y dialogado en todo momento. He sido súper honesta y fraterna al decir cómo es la situación que estamos viviendo", respondió entonces Acevedo.

"Esto es una tragedia para ustedes y para nosotros como gobierno. Empatizamos plenamente con el dolor, pero no podemos estar aquí en los dimes y diretes de lo que hicimos o no hicimos cuando la inversión que se ha hecho y las ganas y el esfuerzo están disponibles", finalizó la intendente, aclarando que "no hay una billetera cerrada ni nos estamos yendo".