Hermano de Jaime Anguita: "Él no tiene ninguna culpa en lo que se le ha tratado de inculpar"

El hermano de Jaime Anguita, Jorge, comentó acerca de su situación con respecto al caso de la contadora Viviana Haeger, indicando a Las Últimas Noticias que se hará justicia con todo lo ocurrido.



"Nosotros no tenemos duda de que Jaime no tiene ninguna culpa en todo lo que se le ha tratado de inculpar", expresó, añadiendo que "la única forma de probar su inocencia es a través del juicio y creo que hoy día estamos logrando eso y por eso estamos tranquilos, la familia en general, y él sobre todo".



Jorge reconoció que ha sido un proceso doloroso, sobre todo para las hijas del matrimonio, pero que finalmente todo se aclarará.



"Nosotros, mi madre sobre todo, tenemos la tranquilidad de que a la larga se va a hacer justicia. Le insisto, estamos claros que él no tiene ninguna participación en esto", dijo.