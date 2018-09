Hermana de Mente Enferma revela detalles de su desaparición y sospechas en torno a ex pareja

La hermana de Sebastián Álvarez Bernales, más conocido como Mente Enferma, María José, conversó con The Clinic, en donde dio una serie de detalles en torno a la desaparición del famoso personaje de la época de Fotolog, a quien se le perdió el rastro hace casi ya un año.



Al respecto, la familiar reveló que tiene sus sospechas con respecto a la última pareja del joven, un ex marine norteamericano llamado Michael Rowe y que conoció en Valparaíso.



Sobre el involucrado, comentó que "fue varias veces a la casa, almuerzos familiares, todos lo queríamos. Ahora nadie lo quiere, porque todos sospechamos que algo oculta".



Dicha postura se ampara en que Rowe fue el último que vio con vida a Álvarez Bernales, además de que tras la denuncia de presunta desgracia, bloqueó a la hermana de WhatsApp.



"Traté de contactarme con su pareja, pero sólo hablaba inglés. Le hablaba, pero no me pescaba. Hasta que después de una semana, me contacta y me dice que efectivamente Sebastián se había ido, que no sabía nada y que se había llevado su perro. Quería a su perro de vuelta. No le importaba que Sebastián se hubiese ido: él quería el perro. Y ahí me empecé a preocupar. Lo llamé varias veces y lo único que me hablaba era del perro. Me habló pestes de mi hermano, que había matado al perro, y que el perro y el perro '¡Se perdió mi hermano! Tu perro me da lo mismo', le dije. Y no, no hubo caso. Desde ahí nos bloqueó y no supimos más de él", relató.



De todas formas, María José señala que lo último que hizo Álvarez Bernales fue mandarle un mensaje por WhatsApp a ella y luego apagó su celular.



"Me dijo que si mi hijo preguntaba por él, le contara solo lo bueno, nada de lo malo. También decía que esta vez sí iba a lograrlo, esta vez sí se iba a suicidar", aseveró.