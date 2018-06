Hermana de joven del Alianza Francesa que se suicidó: "No puede suceder de nuevo"

Futuro.cl

La noticia conmocionó a la familia del joven y la comunidad escolar. Un estudiante del colegio Alianza Francesa de Vitacura se quitó la vida luego de ser sorprendido portando marihuana en un baño.

En radio Futuro, conversaron con Heidi Scheel, hermana del joven, quien dijo este tipo de casos "no puede suceder de nuevo".

"Si no podemos hacer un cambio, esta muerte no tiene sentido", señaló, agregando que "se levantan muchos rumores que dañan mucho (…) Aquí estamos hablando de abuso de poder, de un sistema que no sirve".

Finalmente, Scheel manifestó que la muerte de su hermano debe servir de algo. "Él no va a volver, yo todavía no acepto eso (…) Yo no quiero que a tu hijo le pase lo mismo".

Tras la muerte del estudiante, la Superintendencia de Educación multó al colegio Alianza Francesa con $2,8 millones.