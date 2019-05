Heraldo Muñoz: 'No puedo decir que no seré candidato presidencial'

Heraldo Muñoz, el presidente del Partido por la Democracia (PPD) y exministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet, habló de sus aspiraciones presidenciales en una entrevista con diario La Tercera.

Muñoz no cerró la puerta a postularse para la presidencia: "No puedo decir que no seré candidato presidencial, no puedo decirlo, y veo que hay mucha gente que cree que yo debería serlo, no sólo gente en mi partido, sino que gente en la calle".

Agregando que "el que la vida me haya puesto en una situación en donde algunos creen que yo debiera ser candidato presidencial es algo que reconozco, existe y no sé lo que el futuro va a deparar y lo digo honestamente".

Muñoz también se refirió a su liderazgo en el partido, las votaciones del PPD en el TPP11, y a la unidad de los partidos de oposición.