Helia Molina por reforma de salud del Gobierno: 'En Fonasa todo es bastante cosmético'

Helia Molina, ministra de Salud durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, valoró la intención de Sebastián Piñera de querer reforma el sistema de salud, tanto privado como público, pero advirtió que, hasta el momento, sólo se han anunciado medidas "cosméticas".

"No hay nada de reforma. La reforma es un cambio estructural. En Fonasa, por lo menos, todo es bastante cosmético y, en el ámbito de las isapres, suena bien que se suspende la preexistencia, pero eso sólo significa que si estas enfermo y quieres entrar una isapre no te pueden decir que no, pero sí te van a cobrar lo que tu patología va a gastar o mucho más que eso", dijo la exsecretaria de Estado en Ciudadano ADN.

"Todo suena bien si supiéramos que eso significa que la isapre va a poner de su parte para que eso ocurra, todo lo que propone el plan va a ser con los fondos que los usuarios ponen. Es imposible. La salud es cara", agregó.

Sin embargo, Molina valoró que la actual administración tenga como objetivo reformar el sistema de salud. "Me alegra que este gobierno haya puesto en la agenda el tema de la salud", dijo.

"Desgraciadamente, en mi gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, por razones plausibles, se priorizaron otras reformas", agregó.