Helia Molina: "Chile no es un país que esté en las condiciones que no pueda construir un hospital"

La exministra de Salud, Helia Molina, conversó en La Prueba de ADN sobre la suspensión de la licitación del Hospital Sótero del Río, luego que Hacienda asegurara que faltaban los recursos económicos.

Según Molina "Chile no es un país que esté en las condiciones que no pueda construir un hospital", y aseguró que cuando suspendieron la licitación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, "no tuvo que ver con un tema ideológico o político, sino técnico".

La exsecretaria de Estado aseveró que con la concesión anterior "el costo de la construcción no era demasiado más caro, pero lo que era muy caro era la concesión de los servicios, de 15 servicios importantes del hospital durante 15 años", explicando que "todos los meses ibamos a pagar un sobreprecio enorme".

"El tema no son las concesiones sino los contratos" reconoce Molina, pero explicó que ese contrato "ya estaba en Contraloría" y el organismo "no revisa los precios, sino que los contratos sean válidos".