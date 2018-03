Heladería recibe multa de $15 millones por obligar a madre a atender con su bebé en brazos

Icecream, franquicia de Savory, recibió una multa de $15 millones por haber obligado a trabajar a una madre con su bebé de seis meses en brazos en una de sus sucursales en Puerto Montt.

La infracción a la Ley del Trabajo quedó al descubierto, ya que un usuario de Twitter viralizó una imagen que mostraba a Thirza Oñate junto a su hija mientras atendía al público, causando el enojo de autoridades y clientes.

Tras una exhaustiva supervisión por parte del Ministerio del Trabajo, se determinó además que había una serie de otras irregularidades en el local ubicado en el Mall Paseo del Mar.

De acuerdo a lo consignado por Emol, el subsecretario de dicho ministerio, Fernando Arab, indicó que "como Ministerio hemos estado fuertemente comprometidos con lo que es la fiscalización a nivel nacional de la normativa laboral, sea para trabajadores chilenos o extranjeros. En el caso de la empresa contratista de Savory, llamada Icecream, se fiscalizó, y por parte de la Dirección el Trabajo se detectaron cuatro infracciones, algunas de las cuales son bastante graves".

Además, dijo que Icecream no respetaba el derecho de la mujer a la sala cuna, por lo que pusieron un jardín a su disposición para dejar a su pequeña hija.

"Una segunda infracción se da porque la empresa no tenía actualizado el contrato de la trabajadora, una tercera decía relación que esta trabajadora estaba excluida de jornada, es decir no marcaba asistencia, con jornada máxima de 45 horas semanales, y la cuarta infracción detectada es que no se había instruido a los trabajadores de esta heladería respecto del uso de extintores", comentó Arab.