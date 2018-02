Héctor Llaitul: "La lucha por recuperar las tierras no se detendrá"

La "Operación Huracán", este viernes, tuvo una de sus determinaciones más importantes, porque el Tribunal de Temuco decretó el sobreseimiento de ocho comuneros mapuche.

Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, fue enfático tras la decisión. "Nos pone contentos la resolución, la lucha por recuperar las tierras no se detendrá. Nuestra organización tiene un compromiso férreo de darle continuidad a la restitución territorial", señaló.

En esa misma línea, el directivo sentenció que "la lucha mapuche va a continuar, eso no solo lo ha expresado nuestra organización, si no que el conjunto de movimientos mapuche que lucha por su autonomía".