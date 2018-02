Héctor Llaitul: El Gobierno no tiene la seriedad para reconocer un error

El vocero de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se refirió a la llamada Operación Huracán, criticando la actuación tanto de Carabineros de Chile y del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

"No nos pidan a nosotros la responsabilidad de esa situación. Que el Gobierno no tiene la seriedad, no tiene la altura de miras de reconocer un error, porque las policías no se mandan solas. Las policías están bajo la orden constitucional, del gobierno central", comentó el comunero mapuche sobre la supuesta implantación de pruebas.

Llaitul agregó sobre el proceder del Ministerio Público que "estamos hablando también de la ley de inteligencia, que ha sobrepasado el actuar de los fiscales. Los fiscales que a nosotros siempre nos perseguían y eran parte de anteriores montajes, suena extraño, pero algunos fiscales -no todos- han tomado una actitud decente".