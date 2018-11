Héctor Llaitul: "Bachelet no tiene moral en decir que se debe hacer justicia por caso Catrillanca"

En medio de un conversatorio en la Universidad de Chile, el vocero de la coordinadora Arauco Malleco, Hector Llaitul, hizo una fuerte critica a la violencia en La Araucanía que se ha llevado a cabo por parte de las policías.

Llaitul cuestionó el rol de los medios de comunicación y advirtió que este problema no solo viene de este Gobierno con la incorporación del llamado comando "Jungla", si no que del Estado, asegurando que no le hace bien a las comunidades ni a la región.

"El comando Jungla no es necesariamente una inversión de la derecha, ya que viene como política de estado. Los asesinatos políticos, la presión política, la criminilización y otras leyes de excepción, son todas prácticas de tipo autoritaria, que las han desarrollado distintos gobiernos", sostuvo.

En esa línea, el dirigente lanzó: "La señora Michelle Bachelet no tiene ninguna moral en decir que se debe hacer justicia por el caso Catrillanca, cuando en su gobierno asesinaron también por la espalda a Matías Catrileo".

Esta palabras, se dan en medio de la detención de cuatro carabineros que fueron parte del operativo de la muerte de Camilo Catrillanca y que este viernes serán formalizados en el tribunal de Collipulli.