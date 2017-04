Hasbún y prisión obligatoria por Ley Emilia: "Sería un error gravísimo declararlo inconstitucional"

El Tribunal Constitucional puso en la mira norma de prisión obligatoria de la Ley Emilia. Luego del fallo que estableció que dicho artículo era inconstitucional, Gustavo Hasbún, uno de los autores de esta Ley manifestó su preocupación al respecto.



Al debatirse la norma que obliga a quien es sancionado por este cuerpo legal, a estar por lo menos un año en la cárcel, Hasbún señaló que "sería un error gravísimo que el TC declare inconstitucional un artículo clave de una ley que ya lleva varios años en uso".



Para el legislador la Ley Emilia ha generado un cambio de mentalidad en los chilenos y sería un retroceso eliminar esta medida, ya que "la gran mayoría se dio cuenta que manejar y beber alcohol es incompatible".

El ex Alcalde de Estación Central discrepa con la decisión del TC y se muestra preocupado ante la eliminación de esta norma, argumentando que "el que maneja con alcohol en su cuerpo y mata a una persona, tiene que estar a lo menos un año en la cárcel".



Por último, señaló que no se van a quedar de brazos cruzados y que junto a su equipo analizará qué pasos tomarán para que esta norma no sea declarada inconstitucional. "La Ley Emilia ha permitido salvar vidas y crear conciencia de lo peligroso que es manejar con alcohol", concluyó.