Harold Mayne Nicholls: "Nada de lo que hizo Jadue me llama la atención"

Las declaraciones de Alejandro Burzado sobre el FIFA Gate, acusando que Sergio Jadue recibió sobornos por US$400 mil, siguen remeciendo al mundo del fútbol.

Harold Mayne Nicholls, en conversación con Los Tenores, habló sobre el dirigente que actualmente está en Miami. "Él cuando estuvo era amo y señor del fútbol chileno, podía hacer lo que quería en todos los aspectos. Nada de lo que hizo me llama la atención la verdad. A mí nadie nunca me ofreció nada, y tampoco habría aceptado. Sí me pidieron firmar un nuevo contrato para la Copa América, me negué porque era inmoral. Jadue decidió hacerlo y ahí están las consecuencias", indicó.

En esa misma línea, el expresidente de la ANFP apuntó que "lo importante de la justicia americana es que dieron a conocer la corrupción que había en Sudamérica, ellos tienen sus tiempos para juzgarlos. Si fuera Jadue, me sentiría muy mal sabiendo que soy un corrupto para todo el mundo".

Respecto al suicidio de Jorge Delhon, el directivo señaló que "me golpeó mucho la muerte del abogado, una declaración no es una acusación. Si reaccionó así es porque quedó muy mal con todo lo que pasó".

Por último, se refirió a su amigo Sebastián Bauzá, uno de los pocos que no estuvo involucrado en la corrupción. "Siempre supe que era una gran persona, muy trabajadora y que no estaba metido en esta situación. Me alegró muchísimo saber que está limpio y que salió fortalecido", comentó.