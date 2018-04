Haitianos dormían en camas de palo, casa de nylon y tomando agua de río en Puerto Natales

Repudio e indignación causaron las precarias condiciones de vida que tenpia un grupo de ocho haitianos en Puerto Natales, quienes fueron encontrados durmiendo en camas de palo, en una casa cubierta de nylon y tomando aguas de río.

Según informó este lunes el Diario el Pinguino, Una persona que conoce a los extranjeros afectados, relató el matrato del cual fueron parte, en un hecho que ya se encuentro siendo investigado por Carabineros.

La dirigenta vecinal natalina, María Belén Davey, se encargó de denunciar las pésimas condiciones en que vivían los ciudadanos centroamericanos en la localidad de Seno Obstrucción, en la provincia de Última Esperanza.

"Me respondieron que antes trabajaban con un tal Jaime. Intrigada, les pregunté con quién, y ahí ellos me mostraron unos videos. Ahí dije no, eso no puede ser cierto. No puede estar sucediendo esto en Puerto Natales. Ellos me contaron que los hacían trabajar todas las horas que había luz. Trabajaban, trabajaban, trabajaban. Les descontaban la comida, las botas para su labor, hasta los pasajes con los que llegaron a la región", relató la mujer.

"Vivían a la intemperie. Si necesitaban orinar o excretar tenían que hacerlo al aire libre. Tenían un baño que no contaba con techo y su inodoro consistía en tablas de madera y no contaban con agua potable, siendo el agua del río más cercano su fuente de hidratación", añadió Davey.