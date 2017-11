Haitiano que salvó a mujer del suicidio: "Para mí era una obligación"

El 1 de diciembre de 2014, Richard Joseph llegó como uno más de los miles de haitianos que buscan mejorar su vida en Chile. Tres años después, su nombre está en todos los medios de comunicación por un acto de heroísmo pocas veces visto: sin dudarlo, atrapó a una mujer que saltó desde un noveno piso y evitó que se suicidara.

En conversación con Mediodía en ADN, Joseph contó que, al principio, se sumó a la masa que veía a la mujer balanceándose a nueve pisos de altura y quiso grabar el momento con su celular. "Cuando entré en el estacionamiento vi a la gente que estaba gritando ‘no te tires, no te tires’", relató y dijo que miró hacia arriba y vio a "una persona muy decidida para tirarse".

Con honestidad confiesa que, en ese instante, tomó su teléfono para registrar el drama que se avecinaba, mientras se decía a sí mismo "no voy a perder ese momento, ese video”". "La gente siempre tiene algo nuevo, algo impactante", dijo.

Pero su actitud cambió en segundos. Decidió que lo correcto era actuar, tratar de evitar que la mujer se matara. “No creo que lo mejor que tengo que hacer es filmarla, lo mejor es salvarla o hacer algo. ‘Haz algo porque se va a matar’”, se dijo internamente.

Se dirigió a los otros testigos y les dijo que debían subir y evitar que la mujer saltara, pero le respondieron que ya lo habían intentado. La puerta del departamento estaba cerrada por dentro, "trancada". "Ahí decidí que no había otro camino, (tenía que) tratar de reducir el impacto", afirmó.

Richard Joseph salvó la vida de la mujer – que fue llevado a un centro asistencial- poniendo en riesgo la propia. "Para mí era una obligación. La señora me dio tiempo, porque se demoró uno o dos minutos para tirarse. Yo estaba tratando de no fallar, que cayera completamente en mis brazos para que no se golpeara en el piso. Eso tenía en mi mente", dijo.

Sufrió una lesión en la rodilla y fue trasladado al hospital San José, mismo lugar donde se está internada la mujer.