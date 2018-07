Haitiano denuncia que fue acusado injustamente de robo en un supermercado

Un ciudadano de origen haitiano denunció que fue acusado de robo de manera injusta por guardias de un supermercado Líder y anunció que denunciará a la empresa.

En un video publicado por la comunidad Haitianos en Chile, se puede apreciar al hombre claramente afectado por lo sucedido, pero incapaz de explicar la situación puesto que no habla español.

A su lado, uno de sus acompañantes explica que "él vino de compras y no compró nada. Al salir lo agarraron de mala gana, dándole un empujón, de que él había robado algo, diciendo que él robó chocolate".

"Lo encerraron por horas y, cuando lo revisaron, no le encontraron nada. Han habido personas que le tomaron fotos y esas fotos pueden ser publicadas en las redes sociales como ladrón, mientras que él no es un ladrón. Entonces, queremos que se haga justicia", añadió.

En su dramático testimonio, el haitiano admitió que "siente ganas de suicidarse, porque él es estudiante en su país, cómo lo va a ver su familia, sus colegas de clases, cómo van a ver eso cuando vuelva a su país".

"Allá en Haití, un ladrón significa algo realmente frustrante, en Haití cuando agarran a un ladrón lo matan, entonces cuando sepan que es un ladrón que vino a Chile a robar, él no va a tener una buena imagen en Haití, entonces queremos que se tome ese caso", explicó.

Finalmente, interpretando las palabras de su compatriota, señaló que "no porque soy negro me tienen que humillar, no vino aquí a robar, tengo mis documentos".