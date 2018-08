Hacker chileno: "Lo que hoy en día es seguro, mañana ya no lo es"

El experto informático y hacker, Gabriel Bergel, analizó la tercera clave, propuesta de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para enfrentar la masiva filtración de datos que han demostrado la vulnerabilidad del sistema.

En conversación con ADN Hoy, primero aclaró que "este grupo de hackers no son rusos ni nada. Es un grupo probablemente de jóvenes chilenos que han querido generar un poco de pánico y paranoia colectiva".

"Sin entender muy bien cuál es su objetivo que está detrás, han filtrado información un poco antiguo que probablemente ya estaba y que se había filtrado hace años", precisó.

Bergel agregó que "probablemente, el superintendente tampoco estaba muy preparado para esto y salió dando un montón de directrices nuevas que no sé si realmente apuntan a la raíz del problema"

"Agregar una tercera clave, probablemente puede ayudar, pero no va a solucionar el problema. No hay que olvidar que este tema es como el juego del gato con el ratón. Lo que hoy en día es seguro, mañana ya no lo es", subrayó.

El hacker explicó que "si parto de la base de que la filtración no fue de los bancos ni tampoco estuvo relacionada directamente al uso financiero de las tarjetas de crédito, una tercera clave no debería ayudar"

"Hay que entender de que estas cosas pasan en otros países. Pasa mucho (…) el uso que tenemos es bastante estándar. De hecho, yo me atrevería a decir que en Estados Unidos o Argentina es más inseguro que en Chile", concluyó.