Guillier promete "gratuidad universal" en educación: No hemos hecho propuestas para ganar votos

"¿Cuántas promesas hizo en el gobierno anterior y que no cumplió? ¿Por qué perdió 700 mil votos? Porque vieron que promete para sacar votos, pero no cumple".

La crítica de Alejandro Guillier fue directa a Sebastián Piñera, quien ha anunciado elevar la gratuidad al 70% y que la educación técnico profesional sea sin costo.

"No estamos cambiando el programa todos los días, aceptando lo que ayer decíamos que era un bien que había que pagar porque era mejor, y después decir que habrá gratuidad para todo el mundo. Lo está diciendo, pero no lo hará", lanzó.

A ese respecto, Guillier enfatizó que en su programa de Gobierno plantea "con claridad" que habrá "gratuidad universal, 100%, pero gradual".

"Si tengo que sacar a los que están endeudados (por el CAE), no me pueden pedir que tenga gratuidad ahora. Si esto es cosa de números, tenemos que ser responsables, no hemos hecho ninguna propuesta para ganar votos, sino propuestas con convicciones", aseveró.

En ese sentido, Guillier detalló que su anuncio de gratuidad no sólo será universitaria, puesto que "la experiencia demuestra que como tendencia en la formación y educación técnico-profesional tienes una población más vulnerable que la que entra al sistema universitario. Por lo tanto, cuando se habla de gratuidad universal, es eso, gratuidad universal, simultáneamente y con la priorización social".

"Hemos planteado un avance gradual, la Presidenta (Michelle) Bachelet con el presupuesto de este año llega al 60%, nosotros queremos llegar al 70% de la educación superior en Chile en cuatro años", dijo.

Y agregó: "Eso significa unos 450 millones de dólares adicionales (...) Son inversiones grandes, son las grandes decisiones que Chile tiene que tomar, no hay ningún país desarrollado del mundo que haya podido prescindir de un reforzamiento de la educación como la clave del desarrollo. Es la educación condición sine qua non del desarrollo, estamos haciendo una inversión, no un gasto".