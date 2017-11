Guillier: "La seguridad ciudadana no es un problema sólo del Estado, sino también de la sociedad"

Asegurando que "hay que asumir que hay un déficit institucional y un enfoque del problema equivocado de la gente que ha tratado este tema", el candidato presidencial Alejandro Guillier sostuvo este jueves que la seguridad ciudadana "no es un problema sólo del Estado, sino también de la sociedad".

"Gran parte de las experiencias exitosas provienen de la ciudadanía organizada. Estamos proponiendo organizar a las ciudadanías. Una población que tiene una junta de vecinos poderosa, que detecta cualquier situación irregular y que colabora con policías, fiscales y municipios, tiene más posibilidades de amedrentar al delincuente y sacarlo o denunciarlo o entregar evidencias en tribunales", afirmó.

En #SiYoFueraPresidente, de radios ADN, Concierto, Futuro y Rock & Pop, Guillier expuso la necesidad de "generar una institucionalidad que defienda a las víctimas".

"Cuando un delincuente comete algún crimen tiene abogado inmediatamente pagado por el Estado, pero las víctimas no tienen esa protección. Propusimos crear la figura del defensor de la víctima, un abogado que pudiera pedir pruebas, diligencias, antecedentes del proceso, aportar elementos", explicó.





En esa línea, cuestionó la labor del Ministerio Público, señalando que "hoy hay muchos fiscales que le dicen a las víctimas 'aporte los antecedentes para pillarlos', pero no es tarea de las víctimas. La víctima está shockeada, podrá aportar dos o tres cosas, pero no se puede cerrar la causa sin investigar diciendo a priori que no hay posibilidad de llegar a resultado. Esa facultad de los fiscales la restringiremos".

A lo anterior, Guillier añadió la necesidad de "especializar a las policías", teniendo "un plan especial para reforzar a la PDI y Carabineros"

Estos últimos, dijo, "tienen 4 mil vacantes que no se llenan porque ya nadie quiere ser carabinero (...) Tiene que haber una modernización institucional, con más fiscalizacion, más transparencia, pero también con alicientes para que jóvenes quieran ser policías".

"Como cuesta que también los jóvenes entren, hay maneras de mejorar la carrera a quienes quieran alargar su carrera (...) Necesitan más incentivos y mantener los que tienen hoy (...) Hay que invertir más en capital humano también a nivel de las policías", concluyó.