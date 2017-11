Guillier a Piñera: ¿Por qué no condonar deuda del CAE si perdonó a una empresa por US$ 100 millones?

El candidato presidencial de La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guillier, reforzó su anuncio de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE) al 40% de los deudores y recordó a Sebastián Piñera que durante su gestión "se perdonó a las grandes empresas por 100 millones de dólares".

En el ciclo #SiYoFueraPresidente, el senador independiente detalló que "tenemos aproximadamente 800 mil chilenos endeudados por CAE y Corfo, y también tenemos los que están endeudados por Corfo y por CAE, jóvenes que tenían deuda en Corfo, pararon eso y entraron al CAE, y entraron a eso".

"Hay gente que lleva 13 años, he conocido casos de gente que está pagando a dos bandas, por lo tanto, son situaciones desesperadas y familias no pueden pagar. Así que lo del costo es bien relativo", respondió Guillier, añadiendo que "cuando una persona no puede pagar aunque quiera pagar, y uno dice 'le voy a dar un perdonazo', no estás perdiendo nada, porque eso igual no te lo van a poder pagar".

En ese sentido, Guillier explicó que la condonación al 40% de los deudores implica "350 millones de dólares anuales. Un esfuerzo grande".





"Cuando uno reconoce que es una deuda que no te la van a poder pagar, estás sincerando tus cuentas, el Estado ya lo está pagando (...) Por lo tanto, lo que se hace es una limpieza y eso formalizarlo. Necesitas sacar a esas personas de Dicom, al estar ahí no pueden trabajar, pedir un crédito y hacer una vida civil", afirmó.

Por lo mismo, Guillier justificó la medida -que implicará "repriorización de los gastos"-, recordando que "si el Estado ha hecho perdonazos a una sola empresa (Johnson) por 100 millones de dólares en deudas tributarias, hablar de 350 millones de dólares... ¿es muy horroroso cuando se trata de ayudar a cientos de miles de familias? No tiene nada demagógico".

"Hay que asumir que no se puede tener crédito vía bancos en Chile. Las tasas son carísimas, mientras más vulnerable eres, más altas son las tasas, más vale que el Estado se sincere y del Estado ponga esos créditos", afirmó.

E insistió: "Bajo su Gobierno se condonó a las grandes empresas con 100 millones. Nosotros, en vez de favorecer a las grandes empresas, favoreceremos a las pymes, revisaremos sus deudas que son impagables, sinceraremos la situación, ofrecer una negociación favorable de que pague a lo menos algo".