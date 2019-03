Guarello sobre rechazo del homenaje a su padre: 'El Poder Judicial chileno se vengó de mi papá'

El periodista Juan Cristóbal Guarello se refirió a la negativa que recibió el Partido Liberal de realizar la entrega del premio póstumo Presidente Balmaceda a las libertades a su padre, Fernando Guarello Zegers, en los Tribunales de Justicia.

En conversación con ADN Hoy, el tenor relató que su padre ofició como abogado de Derechos Humanos a partir de octubre de 1973, donde se ofrecía para defender a los acusados por los Consejos de Guerra.

"Trabajó solo y salvó más de 100 personas (...) él hizo un trabajo anónimo, no reconocido en su momento que después emergió con el paso del tiempo y no ha tenido mucha repercusión porque tampoco le sacó partido económico ni político. Él no cobraba por esto", precisó.

La solicitud del homenaje fue sometida a votación en el pleno de la Corte Suprema, donde "no hubo unanimidad", pese a que "la ceremonia de alguna manera era en homenaje a una persona que había hecho su trabajo, que había defendido el espíritu de la ley".

"Mientras el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, iba al edificio Diego Portales y se ponía a disposición de Pinochet, mi papá con otros abogados defendían a los acusados por los Consejos de Guerra", disparó.

Guarello acusó que "el Poder Judicial chileno se vengó de mi papá" y desclasificó que hubo "una orden de la jerarquía del Poder Judicial de darle fallos adversos en juicios que no tenían nada que ver con Derechos Humanos, uno tras otro".

"Me parece increíble que la Corte Suprema y el Poder Judicial chileno, que es el único estamento que jamás ha hecho un mea culpa, no sean capaces de un pequeño gesto, un mínimo gesto de respeto y resarcimiento", arremetió.

Finalmente, si bien la ceremonia se llevará a cabo en otro lugar, el periodista dejó en claro "cómo sigue esta gente, o gran parte de ella, encadenada a las manillas de la tumba de Pinochet".