Grupo neonazi se adjudicó actos de violencia en marcha por aborto libre

El grupo neonazi "Movimiento social patriota" se adjudicó los incidentes que tiñeron de violencia la marcha por el aborto libre, convocada por diversos grupos feministas.

A través de sus redes sociales, afirmaron "no vamos a permitir que destruyan #Chile". "Progres con los #SocialPatriotas no la tendrán fácil!", agregaron, revelando que "la contra que hemos hecho en la marcha de las asesinas no aparecerá"", junto a un video con barricadas.

En la misma cuenta, indicaron que volcaron supuesta sangre y víceras animales "para recordarles a la #Aborteras que aquello buscan es dar muerte a niños".