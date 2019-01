Grupo ecoterrorista que se adjudicó explosión en Santiago: Odiamos las conductas del humano moderno

Durante las últimas horas, la agrupación Individualista Tendiendo a lo Salvaje (ITS), a través de una presumible célula llamada Horda Mística del Bosque, expresaron un comunicaron en donde profundizaron en el hecho de la adjudicación de la autoría del bombazo que ocurrió en Santiago durante este viernes, específicamente en Vicuña Mackenna con Francisco Bilbao.



A través de una publicación en su sitio web, el presunto colectivo explicó que "tomamos la absoluta responsabilidad por el abandono de nuestro regalo explosivo en un paradero del Transantiago en pleno centro de la capital. Nuestro sobre-bomba estaba compuesto por un niple de acero artesanal. ¿Recuerdan ese niple con el que le reventamos los dedos al minero en 2017? El mismo".



La mención anterior apunta al atentado del que fue víctima Óscar Landerretche, expresidente de Codelco, durante 2017 en su hogar.



Con respecto a las razones del ataque, ITS argumenta "porque nos importa un carajo el estatus social. Ricos, pobres, indigentes, cualquier inmundo humano civilizado merece morir. En nuestros postulados no encontrarán demandas ni exigencias ni nada. Odiamos las conductas del humano moderno, su aprobación al progreso y a la tecnología nos asquea. ¡Que exploten todos!".



Tras varios pasajes, el colectivo afirma además que lo ocurrido es un saludo de guerra al espíritu de Kevin Garrido, el condenado por el caso Bombas y que murió por una puñalada dentro del penal Santiago 1, y de Mark Conditt, el Unabomber de Texas que se inmoló en 2018.