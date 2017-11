GOPE de Carabineros investiga aviso de bomba en la sede de la DC

El GOPE de Carabineros se encuentra a esta hora trabajando en la sede de la DC ubicada en la comuna de Ñuñoa por un aviso de bomba.

Poco antes de las 17 horas de este miércoles, la policía comenzó a cerrar el perímetro de la zona de Duble Almeyda con Pedro de Valdivia, evitando el tránsito vehicular y de peatones en varias cuadras a la redonda.

El personal del GOPE no ha querido describir las carácteristicas del aparato sospechoso y revelar si se trata o no de un artefacto explosvo, esto debido a que el proceso recién está en investigación. No obstante, de igual forma se activó el protocolo que se aplica en estos casos.

Este hecho se da tan sólo a un día después de que el martes se registrara una situación similar, en donde un conductor de un vehículo habría instalado un extintor en Almirante Barroso con Santo Domingo y desparramó panfletos en el sector. A razón de aquello, el tránsito también tuvo que ser desviado y Carabineros se llevó el artefacto para investigarlo.