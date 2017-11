Gobierno y dichos de ministro de Justicia sobre Punta Peuco: No hay ninguna novedad, es su estilo

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a los dichos de su par en Justicia, Jaime Campos, con respecto al cierre del penal Punta Peuco, indicando que no hay sorpresa en sus palabras, además de recordar que Michelle Bachelet continúa trabajando en el tema.



"No hay ninguna novedad en las palabras del ministro Campos (…). Más bien, responden a un estilo particular que tiene él de comunicar", aseveró.



La secretaria de Estado manifestó que la Presidenta de la República ha señalado que sus compromisos se cumplen, por lo que "no hay variación a lo que yo ya he dicho previamente".



"Es un tema que se está trabajando, es un tema que se está evaluando y en el momento que exista una decisión al respecto será informada oportunamente", advirtió Narváez.