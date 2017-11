Gobierno sobre el caso Cheyre: "El llamado es a la entrega de información"

El general en retiro Juan Emilio Cheyre participó en al menos 26 consejos de guerra durante la dictadura de Augusto Pinochet. Por entonces el militar tenía el grado de teniente y cumplía funciones como ayudante del comandante, en momentos en que la "Caravana de la Muerte" llegó a La Serena, dejando 15 personas fusiladas.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, fue consultada respecto a que Cheyre tuviese más información sobre violaciones a los derechos humanos, a raíz de su participación en los consejos de guerra.





"No me voy a referir al caso en particular, porque es un caso que está siendo visto en la justicia. Desde el punto de vista general, el llamado que ha hecho siempre el Gobierno es a la entrega de información, que permita avanzar en verdad, que permita avanzar en justicia y que permita avanzar en reparación", aseguró la ministra.

Los abogados de casos de derechos humanos, como Julia Urquieta, volvieron a emplazar al Ejército de Chile a entregar la información sobre crímenes cometidos en el régimen de facto, lo que fue respaldado por los familiares de las víctimas.