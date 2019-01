Gobierno: 'Lo razonable es evaluar el cambio de nombre del Parque Renato Poblete'

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, aseguró que "lo razonable es evaluar el cambio de nombre" del Parque Renato Poblete, luego de las denuncias de abuso sexual en contra del fallecido capellán del Hogar de Cristo.

"Dada la magnitud de las denuncias que se han ido conociendo, que no cabe la menor duda que son muy graves, lo razonable es permitir que la investigación siga adelante, pero lo que dice relación con el Parque Renato Poblete lo razonable es evaluar el cambio de nombre", dijo el secretario de Estado.

"Es un tema que está presente, sobre la mesa y que se está evaluando dado la magnitud de las denuncias y lo que se seguirá conociendo. Es un tema que prontamente vamos a tomar decisiones", agregó.

"Aquí no es un tema de culpabilidad o no, aquí hay hechos más que suficientes y contundentes y que se han ido conociendo que seguramente se seguirán conociendo, se han ido destapando no sólo por los que denunciaron, sino que por la iglesia y su propia compañía", complementó.