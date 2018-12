Gobierno envió carta a familia de Camilo Catrillanca pero esta nunca llegó

Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, aseguró hace unos días no recibió las cartas de condolencias que la ministra Cecilia Pérez dijo que habían sido emitidas desde La Moneda.

El padre del comunero mapuche muerto en un operativo de Carabineros en Ercilla menifestó que "nosotros no hemos visto ninguna carta; por lo tanto, no hemos podido conversar con nadie de ellos.

Sin embargo, este domingo se reveló que el contenido de las misivas, que fueron firmadas por Sebastián Piñera, le indican a Marcelo Catrillanca, que el gobierno "seguirá buscando incansablemente la verdad sobre los lamentables hechos que significaron la pérdida de la vida de su hijo, hasta el total de esclarecimiento y hasta que se haga justicia".

Según informó El Mercurio, la carta enviada el 20 de noviembre, seis días después de que el joven de 24 años recibiera un impacto de bala en su cabeza de parte de un Carabinero, señala que "usted y su familia están en nuestros pensamientos y oraciones, para que Dios los llene de fuerza en estos difíciles momentos".

La ministra vocera de Gobierno explicó que las cartas, enviadas a Marcelo Catrillanca, no llegaron a su destino porque no pudieron ser entregadas en la comunidad de Temucuicui.

"Como lo ha manifestado don Marcelo Catrillanca, ellos nunca recepcionaron las cartas. Lo anterior ocurrió dado que las personas que podrían habérselas entregado y se les encomendó hacerlo, no quisieron o no pudieron hacerlo, y una vez recuperadas por el Gobierno se entendió que era mejor no insistir en la entrega", dijo Pérez.