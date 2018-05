Gobierno descarta guardias municipales armados y valora instrucción a fiscales

En medio de protestas de vecinos de Santiago por la falta de seguridad, este jueves el ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó que guardias municipales de seguridad puedan portar armas.

"No va a haber otra policía que no sea Carabineros y la PDI y en eso es muy claro el pensamiento del Presidente (Sebastián) Piñera, no vamos a tener otra policía con derecho a tener armamento que no sean Carabineros y la PDI", aseveró.

Pese a la postura del Ejecutivo, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, sostuvo que se debe avanzar al menos en la creación de una policía municipal de tránsito y delitos menores, entendiendo que hay ciertas ciudades de alto flujo de población flotante que requieren una mirada especial".

Su par de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró que "la prevención depende de Carabineros y en eso trabajamos en conjunto. El llamado que hago es a los vecinos a que denuncien".

Consultado sobre la instrucción a los persecutores para que la sanción debe ser "más intensa" en casos de jóvenes reincidentes, el ministro Chadwick valoró el llamado, dos días después de haber emplazado a los tribunales de justicia a castigar con la máxima pena a quien resulte responsable del asesinato de una mujer de 63 años en La Reina.

"Me alegro mucho y creo que es el camino que corresponde lo que ha dicho el fiscal nacional, Jorge Abbott (...) para ser y tener una acción con mayor intensidad frente a la acción delictual y frente a la acción penal de jóvenes reincidentes en materia delictual".

Ése es el camino, agregar, "tener una Fiscalía que pueda actuar con todo el rigor de la ley contra quienes están cometiendo delitos".