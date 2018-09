Gobierno cambió definición en Wikipedia de lucro

Una modificación que no pasó inadvertida fue la que realizó la Secretaría General de Gobierno (Segpres) con respecto a la palabra lucro en Wikipedia.



De acuerdo a @EstadoEdita, la cuenta en Twitter que transparenta las variaciones que se realizan desde organismos estatales en la enciclopedia digital, el término cuenta con una definición llamativa.



"El lucro no tiene connotación negativa ni positiva y puede ser perseguido o anhelado con legitimidad como derecho individual o colectiva y de forma pública o privada", reza la definición.



La modificación se realizó "para dar neutralidad al término, ya que no debe prevalecer la connotación negativa ni positiva en la palabra".



Vale recordar que EstadoEdita se creó con el fin de modificar cada variación que se realiza en Wikipedia por parte de los gobiernos de turno.



Por último, señalar que desde la Real Academia Española define al lucro como "ganancia o provecho que se saca de algo".

Cambio en Lucro https://t.co/Np52aBcmYe desde Ministerio Secretaría General de Gobierno — Estado Edita (@EstadoEdita) 6 de septiembre de 2018