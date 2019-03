Gloria Hutt y vínculo familiar de Chadwick con empresa asesora de Red: 'Es un manual de posverdad'

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que las críticas por el vínculo familiar entre Andrés Chadwick y una de las empresas que se adjudicó una asesoría para el cambio de nombre del Transantiago no tienen "ningún sustento".

En conversación con ADN Hoy, la secretaria de Estado calificó la situación como "un manual de la posverdad" y subrayó que todas las licitaciones se hicieron a través del sistema de Mercado Público y bajo el amparo de la Ley de Compras del Estado.

Hutt detalló que "hay un contrato de 48 millones de pesos que se gastó en el desarrollo del concepto, de la marca, grupos focales, aplicaciones gráficas, pruebas de distintos nombres. Eso fue un contrato con una compañía".

"Esa compañía no pertenece a Tomás Dittborn, se llama FutureBrand, es una de las empresas internacionales más prestigiosas en desarrollo de marcas y tienen oficina en Chile (...) Trabajamos con ellos durante seis meses", aclaró.





La ministra fue categórica en señalar que "eso es lo único que se ha gastado en marca" y subrayó que esa cifra corresponde a otro presupuesto, aparte a los 550 millones de pesos, donde el 70% del dinero está destinada a la publicidad en los medios de comunicación durante el año.

"No es una asignación de este año, es todos los años que está este fondo disponible. En los últimos cinco años, el promedio de gasto en este ítem es del orden de 800 millones de pesos", precisó.

En ese escenario, ingresa la agencia Dittborn y Unzueta -de propiedad de Tomás Dittborn- que según la ministra "opera como un coordinador, porque ellos consiguen precios de minutos de radio más baratos de los que podríamos conseguir nosotros".

"Esa agencia compitió con otras tres. Se presentaron cuatro y ganó esta agencia por los puntajes que están disponibles en la página Mercado Público", explicó.





Sobre el vínculo familiar con Andrés Chadwick, Hutt admitió que "nosotros no verificamos la propiedad de la agencia, eso lo hace Mercado Público. Nosotros hacemos sólo el concurso".

"Hay una ley que regula las relaciones de parentesco que tienen incompatibilidades y limitaciones. En este caso no opera, nosotros ayer hicimos el análisis. La ley limita hasta el segundo nivel y este caso queda en octavo nivel. Entonces no hay por dónde", manifestó.

La secretaria de Estado dejó entrever su molestia por el caso y concluyó que "me parece que se ha festinado con una cosa que no tiene ningún sustento y nadie ha entregado ningún soporte más que una orden de compra, que es parte del proceso, que es abierta y uno podría no contratar nada".