Gira presidencial a China: hijos de Piñera participaron de reunión con empresas tecnológicas

Sebastián y Cristóbal Piñera Morel, hijos del presidente de Chile, participaron de una reunión que el mandatario sostuvo con representantes de empresas tecnológicas de China.

En la cita, parte de las actividades de la gira de Sebastián Piñera por el país asiático, también estuvieron presentes las compañías BYD, Huawei, MGI, DJI, Technology, Kingdee, Intellif Technology Co, ZTE, iCarbon X y SUSTech.





También dijeron presenten en la reunión miembros de la delegación que acompañaban a Piñera: parlamentarios y el embajador para la zona Asia Pacífico, el expresidente Eduardo Frei.

El diputado Pepe Auth, parte de la comitiva, calificó de “imprudente” la presencia de los hijos del jefe de Estado.

"Yo creo que es una imprudencia, porque hay qué decidir en qué calidad tú participas de una delegación presidencial. Y si participas como familia y acompañante vas a determinadas reuniones y si vas como integrante activo vas a otras reuniones", dijo.

"No me gusta calificar, pero me parece imprudente", agregó.

Cristóbal y Sebastián Piñera Morel son parte del directorio de Kauai Labs SpA, empresa dedicada al desarrollo de la robótica.

La presencia de los hijos de Sebastián Piñera en la gira por China ha sido objeto de críticas. La vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, defendió el viaje argumentando "que todas las autoridades, partiendo por el Presidente de la República, somos autoridades las 24 horas del día, los siete días de la semana y tenemos familia y queremos estar con nuestras familias".

Además, aseguró que ambos se costearon sus viajes, el que fue hecho en un avión de la Fuerza Aérea de Chile.