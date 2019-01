Gerente de Global Partners analizó el aumento del consumo de drogas en trabajadores chilenos

El gerente general de Global Partners, Patricio Labatut, profundizó en el estudio que reveló un aumento del consumo de drogas de los trabajadores chilenos, pasando de 14,9% a un 20,4% en dos años.

En conversación con ADN Hoy, el ejecutivo explicó que su investigación es "en base empírica", distinto a lo que hace el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) que "son encuestas", donde "puede haber cierto sesgo".

"Ahora, sí hay una correlación. Si uno se pone a ver las cifras del Senda y se da cuenta que la marihuana es el producto más consumido, nos pasa exactamente lo mismo", puntualizó.





Para Labatut, "uno no se puede meter en la vida privada de los trabajadores. La empresa no puede evitar que la persona no consuma afuera. Ahora es ideal que eso pase. Sin duda, cuando uno evita el consumo a nivel laboral, logra evitar consumo a nivel personal".

De acuerdo al estudio, el 50% de los resultados positivos son por marihuana. Le sigue la cocaína (22,41%), marihuana más cocaína, benzodiazepina (ansiolíticos, tales como el diazepam o el ravotril), anfetaminas y finalmente alcohol.

Sobre este último, el gerente puntualizó que "en el trabajo es bastante fácil pesquisar el alcohol, porque tiene hálito alcohólico. La persona tiene una actitud distinta. No es que no esté presente en el trabajo, pero es muy fácil detectarlo, ni siquiera tienes que hacerle un test".





Además, precisó que el rubro donde más se da el consumo de drogas es en el transporte (21,1%), es decir, uno de cada cinco trabajadores.

"En transporte hay mayor consumo de estimulantes. Esto es impresionante porque el estimulante genera mayor capacidad de trabajo, es decir, la cocaína o las anfetaminas lo que hacen es que tú estés más despierto, más alerta", explicó.

Sin embargo, "esto tiene un efecto de rebote absoluto. Es decir, cualquier persona que consuma drogas probablemente, más allá de que esté muy estimulado al principio, va a tener un bajón".

