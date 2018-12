General Rivera habría renunciado a Carabineros molesto por intervención del Gobierno

La crisis al interior de Carabineros se sigue profundizando y habría detonado la renuncia del general José Rivera, quien asumió como jefe nacional de Orden y Seguridad de manera subrogante tras la salida de Christian Franzani.

El uniformado habría comunicado su decisión de renunciar el viernes pasado, mismo día en que asumió como interino, pero el general director de Carabineros, Hermes Soto, le pidió postergarla hasta el miércoles, después de la interpelación al ministro Chadwick.

Según La Tercera, la intervención del Ministerio del Interior en las decisiones de Carabineros tienen molesto al mando institucional y serían la razón de la salida de Rivera.

"Yo me voy, no quiero que después mi familia me 'recoja con pala'. Estoy cansado de todo", habría reconocido el propio general a sus cercanos.





El viernes pasado fue confirmada la salida de Franzani del cargo por expresa petición del Gobierno tras los reiterados cambios de versiones de los formalizados por el caso Catrillanca.

En el cargo lo reemplazó Rivera, quien hasta ese día era jefe de la zona metropolitana y sexto en la línea de mando de la institución.

De confirmarse su salida, sería la décima renuncia en Carabineros desde el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca durante un operativo del llamado Comando Jungla en Ercilla.

Se especula que el cargo lo podría asumir el director nacional de Apoyo a las Operaciones, Fernando Rivero, o el jefe de Personal, Kurt Haarmman, quien cuenta con la confianza del Gobierno tras su desempeño como edecán en la primera administración de Piñera.