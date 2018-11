General Martínez llevará a tribunales a miembros del Ejército que filtraron audios

El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, aseguró que presentará acciones legales contra los responsables de la filtración de su discurso en la Escuela Militar.

En su audiencia ante la comisión de defensa del Senado, el general sostuvo que "estoy acá por una grabación ilegal que fue difundida y que haremos la denuncia a los tribunales".

La máxima autoridad del Ejército precisó que gracias a una investigación interna se logró detectar al personal presuntamente implicado en la filtración, que no serían estudiantes, sino oficiales.

Pese a ello, manifestó que "en el Ejército no hay división, no existe una tensión, no existe tampoco una idea premeditada de haber efectuado una difusión de una grabación por parte nuestra, muy por el contrario".





Además, explicó que no informó el tema al ministro de Defensa, Alberto Espina, porque "entre fines de octubre y noviembre, el Ejército estuvo sometido a una revisión exhaustiva del Alto Mando, lo que significó el pase a retiro de 21 generales, algo inédito en la historia reciente de la institución".

En esa línea, reiteró que se trataba de "armas particulares" y concluyó que en esa materia "la responsabilidad legal estaba cumplida".

Finalmente, sobre el caso de las pensiones militares que llamaba a defender "con dientes y muelas", el general justificó que "la profesión militar tiene un sistema diferenciado de la población civil, porque las capacitaciones que recibimos sirven únicamente dentro de la propia institución. Por lo tanto, la empleabilidad es baja (tras el retiro)".

