General director de Carabineros califica de "bajeza" la filtración de su hoja de vida

El general director de Carabineros de Chile, Hermes Soto, criticó la filtración de su hoja de vida en momentos en que era nombrado en ese cargo y manifestó que ese hecho debe ser investigado por la justicia militar.

"Hay una situación extraña que desconozco el origen y cuál es el motivo por el cual pretendieron hacer ese daño. Eso tiene que investigarse en la justicia respectiva, en este caso en la justicia militar, y ahí establecerse si hay o no responsables", comentó.

El mandamás de la institución policial recalcó que "alguien pretendió eso (enlodar su nominación). No sé con cuál afán, pero de todas maneras vamos a seguir trabajando con fuerza, vamos a seguir adelante".

Al finalizar, el general Soto manifestó que "no me complica para nada lo que ha ocurrido. En el contrario, vi que la comunidad también me apoyó, me defendió y estimó que era una situación de una bajeza absoluta".