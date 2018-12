General Cádiz y crimen a Catrillanca: 'Fue una catedral de la estupidez'

El exjefe de la X zona de Carabineros y uno de los 10 generales que fueron pasados a retiro, Rodrigo Cádiz, analizó su salida de la institución pero descartó que la crisis sea generalizada.

En conversación con ADN Hoy, el uniformado explicó que "todos inicialmente nos enteramos por la prensa. Es una sorpresa, porque en los procesos administrativos debe haber una notificación. Sin embargo, es un proceso normal, regular".

En referencia al crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, Cádiz sostuvo que "la crisis es muy lamentable, pero no es generalizada. Es una crisis puntual que tiene que ver con un hecho puntual".

Para el general, el caso está marcado por "hechos que se empiezan a hurgar en forma inadecuada, impropia de Carabineros (...) No nos pueden endosar al alto mando la situación concreta. Repito, es un punto específico, lamentable, reprochable, una catedral a la estupidez, pero ocurrió".





Sobre el grupo de operaciones del GOPE, bautizado en la zona como Comando Jungla, Cádiz descartó que se le haya dado "manga ancha" y destacó que "es una unidad élite, que ha tenido grandes aciertos".

"Si no me equivoco este es el único punto irregular que el grupo ha presentado en su existencia. Más han sido los hechos que hemos tenido que lamentar, donde ellos han intervenido y han sido objetos del terrorismo, donde ha muerto personal, entre ellos, un compañero de promoción", subrayó.

Pese a ello, el general precisó que "la estupidez está en que usaron las armas, justamente. Tendrían que haber aplicado todas las técnicas que han aprendido en el desarrollo de su profesión".





Cádiz también se refirió a la golpiza que recibió un transeúnte en Buin por parte de carabineros, descartó que se trate de "que falte mando" y calificó que "hubo uso desmedido de la violencia, de la fuerza del personal".

"Todos los días hay errores (...) en lo que va del año, no me enorgullece, pero he tenido que desvincular de Carabineros más de 45 hombres, entre oficiales y personal", reconoció.

El exjefe de la Región de Los Lagos también desclasificó una conversación con Hermes Soto, cuando solicitó su salida de la institución en septiembre por razones personales, a lo que el ex general director le respondió: "General, apechugue".

