Gendarmes habrían torturado a un reo de la cárcel de Copiapó

Hace un par de semanas, gendarmes de la cárcel de Copiapó habrían torturado a un reo tras encontrarle droga.

En conversación con el Diario de Atacama, su pareja denunció la actitud de los funcionarios. "Lo sacaron de la pieza , se lo llevaron a los cuartos y ahí tres gendarmes proceden a realizarle 200 sentadillas a punta de patadas, combos y palos. Después lo devolvieron a la pieza y él ya no era el mismo, vomitaba sangre, no podía ir al baño, se quejaba de dolor en su abdomen y costillas, pero los gendarmes no lo pescaban", señaló.

La mujer, además, comentó que días después lo tuvieron que llevar al hospital. "Veo que entre tres reos lo venían subiendo porque no podía caminar y ahí ya procedieron a llevárselo al hospital, desde ahí que estuvo en la UTI hasta el pasado martes".

Su familia, debido a la gravedad de las heridas sufridas, interpuso un recurso administrativo en la Corte de Apelaciones.

Gendarmería, en tanto, confirmó que están realizando una investigación interna, designando un fiscal exclusivo para el caso.