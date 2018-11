Gendarmes bloquean accesos vehiculares al Centro de Justicia

Continúan las movilizaciones con respecto al paro de los funcionarios de Gendarmería. En esta oportunidad, tres accesos al Centro de Justicia fueron bloqueados, a través de diversos carros celulares y con la presencia de dirigentes.



De acuerdo a antecedentes, la intención de la iniciativa es la de no permitir que 52 personas que están en el edificio sean trasladadas a las cárceles, puesto que no quieren que otros gendarmes hagan dicho trabajo.



Al respecto, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, sostuvo con respecto a la movilización que hay que distinguir dos cosas, "una son las demandas que pueden tener los gremios y funcionarios y en donde el Gobierno está abierto al diálogo y lo otro son las medidas de fuerza, presión que pueden atentar contra el estado de derecho".



"Un gobierno no puede aceptar que se atente contra el estado de derecho y particularmente en una materia tan sensible como la materia penintenciaria", reflexionó la autoridad.



Ossa sostuvo que no se puede permitir que el poder judicial se vea entorpecido "por medidas de fuerza de parte de ningún gremio. El control de la delincuencia es clave y los controles de detención deben realizarse con normalidad. Los DD.HH. de todos los que están privados de libertad también deben estar cautelados por parte de gendarmería y esperamos que esto sea respetado".