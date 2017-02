Gendarmería indagará el número de funcionarios que custodiaban a recluso prófugo

El director subrogante de Gendarmería, Maurice Grimalt, se refirió a los operativos que se están tomando a raíz de la fuga de un recluso en un tribunal de San Bernardo, donde utilizó como escudo humano al juez Sergio Henríquez.



“Mañana (martes) se continúan las reuniones con los magistrados y también con el personal del tribunal, lo que nos llevará a que estas situaciones no vuelvan a ocurrir”, sostuvo, añadiendo que se revisarán los videos del edificio, para así esclarecer, entre otros detalles, si el reo estaba con uno o dos reclusos.



Con respecto a las críticas a los protocolos, Grimalt aclaró que los reclusos “aprovechan cualquier circunstancia para evadir la visión de los funcionarios y así poder lograr su objetivo que es evadirse”. En tanto, dijo que aún no se saben los antecedentes con respecto a si portaba o no y cómo portaba un arma blanca.



En cuanto al personal disponible, el director subrogante consideró que “es suficiente para cubrir los diferentes servicios. Estamos en un periodo en el que obviamente bajan los funcionarios por los feriados (vacaciones), pero en definitiva no creo que eso haya sido lo que generó la fuga”.



Eso sí, Grimalt confirmó que en el caso de reclusos de mayor complejidad, como era en este caso, se debe aumentar la dotación de la custodia, aunque el mínimo siempre son dos gendarmes.