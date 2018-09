Gasmar por formulación de cargos de SMA: Se funda en inspecciones hechas en enero y julio de 2017

La empresa Gasmar realizó sus descargos, tras la formalización de cargos que realizó en su contra la Superindentencia de Medio Ambiente (SMA), con respecto a los supuestos incumplimientos vinculados a la emergencia ambiental que se vive en Quintero y Puchuncaví.



En relación a la situación, la compañía aseveró que la iniciativa del ente fiscalizador se funda "en inspecciones realizadas en enero y julio de 2017 al sistema de antorchas de nuestra planta", por lo que no tiene "incidencia en los últimos acontecimientos ocurridos en la zona".



Gasmar aprovecha de citar al numeral 69 de la resolución del SMA, en el cual se establece que tras el análisis de los antecedentes que se han recabado, se pudo determinar que "no reviste de carácter significativo a la salud de la población de los centros habitados en Puchuncaví y Quintero".



Frente a esto, la empresa estipula que no existe ningún tipo de evidencia que relacione nuestros supuestos incumplimientos con los episodios recientes que han afectado a nuestra cuenca.



Más allá de esto, Gasmar reiteró que existe actitud colaborativa con la autoridad, para que esta pueda realizar su labor fiscalizadora como corresponde.