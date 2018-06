Garay culpó al alcohol por sus delitos, pero dijo no sentirse un estafador

El ingeniero comercial imputado por estafa, Rafael Garay, conversó con Revista Sábado en donde analizó su ascenso y caída, en un proceso en el cual responsabiliza al consumo de alcohol por sus errores.



En el diálogo, cuya versión extendida será mostrada este sábado, comenta que "soy adicto. Independiente que lleve ahora 18, 19 meses sin tomar. Pero el adicto aprende a mentir, aprende a ocultar, a proteger sus instancias de consumo. Había muchas veces, por ejemplo, que yo daba una entrevista en vivo, súper exitosa en televisión a media noche, pero yo no me iba para la casa".



Garay también reveló que durante dicho periodo o en su adolescencia tuvo ideas suicidas, pero que "se concretó fuertemente cuando murió mi mejor amigo, Maximiliano Paul, el 2011".



"En abril de ese año me intenté quitar la vida con gas más clonazepam. Una vecina se dio cuenta. Sellé con tape los bordes de la puerta de la cocina. Después tuve otro episodio, el día que se me ocurrió la estupidez, la mentira asquerosa de decir que estaba enfermo (tumor cerebral). Puse en mi Facebook que estaba enfermo y me puse una sobredosis de insulina, que debería haber sido mortal. Me puse quince ampollas. Con eso supuestamente estaba listo, pero desperté en mi departamento en La Dehesa. Yo estaba muerto ese día, o eso es lo que creía. O eso es lo que quería", detalló.



El constantemente invitado a la TV como experto en economía se refirió además a las estafas que realizó, comentando que "siempre pensé que iba a ser capaz de devolverla", y que más allá de los juicios legales, no se siente un delincuente.



"Lo que pasa es que estafador es el que vive haciendo estafas. Yo me mandé una cagada, que se llama estafa, por lo tanto estafé. Pero no he tenido esa conducta antes ni la voy a tener después. Lo que tengo es un buen plan que debería funcionar bastante bien de cómo voy a devolver un gran porcentaje del dinero que queda por devolver", sostuvo.