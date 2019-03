Gabriel Silber: No veo reparos en mi vida pública o política para acceder a alguna posición

El diputado DC Gabriel Silber dijo no tener "reparos o tacha alguna" en su vida pública o privada para optar a la presidencia de la Cámara en 2019, pese a la carta anónima que circuló en la que es acusado de violencia contra su exesposa, Cristiana Orellana, exvicepresidenta democratacristiana.

El parlamentario concurrió hasta la PDI para denunciar y que se persiga a los autores de la misiva.

"Vamos a llegar hasta el fondo y voy a perseguir la verdad para saber quiénes son los responsables de esta operación", dijo en el Congreso.

"Ni en mi vida pública o en mi vida privada, veo reparos o tacha alguna para acceder a ninguna posición del punto de vista político o del ejercicio de la labor pública", recalcó.

Silber también se refirió a su decisión de no postular a la testera este año. "Preferí dejar en libertad a mi bancada. Todos sabemos que ha sido un verdadero puzzle lo que dice relación con el acuerdo administrativo de la oposición y por eso prácticamente no había una ventana de tiempo muy importante para haber dejado paso a tomar otro tipo de decisiones. Así que me imagino que hoy día o en el transcurso de los días desde la bancada vamos a buscar a un mejor nombre que nos represente", dijo.