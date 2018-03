Futuro subsecretario de Redes Asistenciales: "Disculpas por no actuar con la debida rigurosidad"

Juan Manuel Toso, designado como subsecretario de Redes Asistenciales por Sebastián Piñera, se disculpó por las acciones que le significaron una sanción del Comité de Ética del Colegio Médico, en 2016.

El profesional fue castigado por la beca en Dermatología que recibió su hija en el Hospital El Pino, mientras él se desempeñaba como director del Servicio Metropolitano Sur.

En una carta enviada a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, Toso ofreció "disculpas públicas, por no haber actuado con la debida rigurosidad, ni tampoco de requerir de la asesoría pertinente, sobre la sanción que me impusiera el Comité de Ética de la Orden".

"Lo lamento, más aún, en cuanto reconozco y respeto las facultades y principios de este organismo rector y que han guiado mi trayectoria profesional", añadió.

"No he pretendido afectar a ningún grupo y/o colega, siempre he creído actuar con la debida lealtad, y si en el ejercicio de mi función pública pude obrar con grado de imprudencia es que le reitero mis excusas", explicó.