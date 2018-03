Futuro gobernador cuestionado por chistes machistas: "Si lo digo en Viña hubiese sacado gaviota"

El futuro gobernador de Concepción, Robert Contreras, respondió a las críticas que han surgido en su contra, luego que salieran a la luz mensajes machistas en su cuenta de Twitter.

"No hay minas feas, sólo copetes suaves", escribió la próximo autoridad, entre otros comentarios.

En conversación con SoyConcepción, Contreras se defendió y aseguró que si ese cuenta en el Festival de Viña del Mar "hubiese sacado gaviota de plata".

"Lamentablemente siento que se está creado un conflicto artificial por unos malos chistes que ni siquiera son míos, son de un comediante norteamericano, Charlie Sheen, que yo repliqué de forma inocente, no fueron con ánimo de agredir a nadie", agregó.

Contreras, que dice contar con el apoyo del próximo Intendente, Jorge Ulloa, aseguró que la polémica le ha traído problemas a nivel personal.

"Me han discriminado, me están atacando de una manera irracional con epítetos. Tengo que proteger a mi familia. Mi hijo de 11 años está muy afectado al enterarse de esto. Estuvo llorando, porque cree que no merezco esto", dijo.