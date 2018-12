Funcionarios del Mineduc protestan por despidos masivos y exigen hablar con ministra Cubillos

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime) se encuentra movilizada, luego de una serie de despidos masivos a trabajadores de dicho sector, por lo que exigen conversar con la jefa de la cartera, Marcela Cubillos.



Al respecto, el presidente de Andime, Egidio Barrera, sostuvo que "llama la atención que haya una actitud antisindical muy fuerte, tanto por la subsecretaría de Educación Parvularia, donde se despidió a prácticamente un 90% de funcionarios que son asociados. Lo mismo el sindicato de trabajadores a honorarios, en donde se despidió a la mitad de su directiva. Es conducta ilegal, abusiva y pensamos que la ley no se cumple".



Por otro lado, Juan Guerra, secretario del sindicato de trabajadores a honorarios explicó que no se le renovó el contrato y que son más de 200 los despidos que han acontecido en el Ministerio de Educación.



"Nos parece un error gravísimo de Cubillos, que da cuenta de su nula intención de conversar con los trabajadores y lo mismo del subsecretario, que dijo que no se va a reconocer el fuero sindical (…). Nos parecen que son actitudes que vulneran los principios básicos de la educación", dijo.



Ante la situación, antecedentes apuntan a que ya hay detenidos por la movilización, además de que posiblemente este viernes el sindicato, junto con el del Ministerio de Transporte y Desarrollo Social van a demandar por prácticas antisindicales al Juzgado de Letras del Trabajo por despidos masivos.





Con información de Sylvia Córdova